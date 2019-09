Barbara D'Urso durante "Pomeriggio 5" ha commentato la notizia, circolata mercoledì 11 settembre, sulla rottura tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo. La conduttrice, che ha visto nascere questa storia d'amore durante il suo "Grande Fratello", era incredula: "Pare si siano lasciati", ha detto stupita.

La relazione tra l'ex marito di Tina Cipollari e l'insegnante siciliana sembra essere davvero giunta al capolinea.

Nel salotto televisivo di "Pomeriggio 5", Barbara ha commentato la notizia con Valentina Vignali, anche lei concorrente dell'ultima edizione del "GF". La giocatrice di basket ha raccontato di aver sentito Ambra al telefono ma era impegnata con il lavoro: "Ti richiamo più tardi, mi ha detto". La Vignali ha incontrato la coppia appena tre giorni prima durante un evento in Sicilia e tra loro sembrava tutto a posto. "Anche io li ho incontrati", ha confermato la D'Urso.

Intanto Kikò sul social ha mandato un messaggio ai fan e dalle sue parole si perpecipisce che qualcosa non va: "Ciao a tutti. Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere, ma devi riflettere, rispettare e devi essere rispettato - ha affermato - Non ho voglia di parlare, ho voglio di tirare le somme di tante cose". Ambra dal canto suo, sempre su Instagram, ha scritto: "Bisognerebbe imparare ad ascoltare col cuore... a guardare con la mente... a sentire a pelle... a tastare a naso... ad odorare a vista... a usare tutti i sensi... e più di tutti il buon senso! Buonanotte".





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 12/9/2019.