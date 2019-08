Kikò Nalli e Ambra Lombardo, amore al massimo: l'hair stylist taglia i capelli alla fidanzata in spiaggia

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si amano: la storia nata durante il Grande Fratello 16 va a gonfie vele. Tra appuntamenti ed eventi ai quali i due, quando possono, partecipano insieme, c’è anche il relax al mare. L’hair stylist, però, in spiaggia con la fidanzata non prende la tintarella. Le taglia i capelli.

Taglia i capelli ad Ambra Lombardo, le spunta con molta accuratezza la lunga e splendida chioma. Kikò Nalli, armato di forbici, sotto il solleone, mette in pratica la sua arte. L’ex professoressa è seduta, indossa un bikini nero e mostra il fisico splendido e tonico. Si fida ciecamente del compagno 49enne con cui ha trovato un feeling davvero speciale.

La 33enne sa che Kikò Nalli non le farà brutti scherzi. Le taglia i capelli giusto il tanto che serve per eliminare qualche doppia punta, niente di drastico. Ambra Lombardo non vuole un nuovo look. E’ curioso che tutto ciò avvenga in spiaggia, in mezzo agli altri bagnanti. Con loro due c’è anche Toni Pellegrino, un amico. Sono a Marzamemi, in Sicilia.

Ambra si affida all’esperienza del suo parrucchiere del cuore. Al contrario della sua ex moglie. Tina Cipollari non si fa fare più i capelli da Kikò Nalli, sembra avergli preferito un altro hair stylist dei vip, Federico Fashion Style…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/8/2019.