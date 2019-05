Kikò Nalli al GF nostalgico: ripensa all’ex moglie Tina Cipollari, si confida con Taylor Mega: 'Tina a 38 anni era bellissima… a parte che è bella ancora adesso!’

Al GF con Taylor Mega parla di Tina Cipollari Kikò Nalli, ripensa alla bionda

‘Aveva un carattere forte, determinato, deciso. Mi colpì questo suo modo di essere’

Kikò Nalli al GF è nostalgico. Nella Panic Room della Casa si confida con Taylor Mega, le racconta perché si è innamorato follemente della sua ex moglie, Tina Cipollari. Ripensa alla bionda che per 18 anni ha fatto parte della sua vita e gli ha regalato tre splendidi figli. Sono separati da due anni. Ora Tina Cipollari fa coppia con Vincenzo Ferrara. Kikò Nalli ripensa alla ex nostalgico al GF. A Taylor Mega confessa: “Siamo stati sposati 18 anni. Io ero andato a corteggiare questa ragazza a Uomini e Donne e lei aveva sessanta pretendenti. Avevo 29 anni. Nel giro di pochissimi giorni ha mandato via tutti tenendo solo me, che ero arrivato da poco. Però mentre corteggiavo lei, mi ero innamorato di Tina…”. “Tina a 38 anni era bellissima… a parte che è bella ancora adesso! Lei era sopra le righe, aveva la testa. Aveva un carattere forte, determinato, deciso. Mi colpì questo suo modo di fare. L’avevo conosciuta capendo il suo personaggio. A un certo siamo usciti, quando quella ragazza aveva mandato via tutti. Quella ragazza mi voleva scegliere. In quella puntata lei si è sentita male”, continua ancora Kikò Nalli. VIDEO Il GF gli dà la libertà di essere nostalgico per qualcosa che ha perso, ma a cui è ancora profondamente legato. L’ex moglie Tina Cipollari è centrale nella sua esistenza, anche dopo l’addio. Oggi ha ancora un bel rapporto con la bionda 53enne e i figli, Mattias, Francesco e Gianluca. “Ci siamo separati da due anni. Però ci siamo separati benissimo”, ribadisce ancora una volta. Taylor Mega lo sta a sentire con grande attenzione, colpita dal sentimento provato dal 49enne.

