Kim Kardashian ha pubblicato la prima tenerissima foto del quarto figlio Psalm, nato un mese fa grazie all’aiuto di una madre surrogata

La reality star ha condiviso lo scatto sul suo seguitissimo profilo Instagram

Kim e Kanye hanno già i figli North, 5 anni, Saint, 3, e Chicago, 1

Ecco la prima tenerissima foto del quarto e, per ora, ultimo figlio di Kim Kardashian e Kanye West. La reality star americana ha condiviso lo scatto sul suo profilo Instagram. Pubblicando l’immagine del piccolo Psalm, nato il mese scorso grazie all’aiuto di una madre surrogata, mentre dorme, la Kardashian ha scritto semplicemente: “Psalm Ye”. Kim e il marito hanno già altri tre figli, ovvero North, 5 anni, Saint, 3, e Chicago, nata circa un anno e mezzo fa sempre grazie all’aiuto di una madre surrogata. E recentemente una fonte ha spiegato che per le tate dei loro bambini la coppia spende circa un milione di dollari l’anno.

