La situazione si è fatta piuttosto seria e complicata. Kim Kardashian sarebbe preoccupata ma anche furiosa a causa del comportamento del marito Kanye West. Il rapper nel weekend ha tenuto il suo primo comizio elettorale come candidato alla Casa Bianca e ha pianto sul palco raccontando come ha “quasi ucciso” sua figlia North (7 anni). Quando Kim era infatti incinta della piccola, la coppia aveva ipotizzato di abortire. Le parole di Kanye hanno ovviamente mandato su tutte le furie la moglie, ma anche il resto della famiglia. Non aveva infatti avvertito nessuno che stava per toccare l’argomento in pubblico.

Adesso Kanye si troverebbe in un ranch nell’Oregon e nelle ultime ore ha scritto una serie di tweet abbastanza sopra le righe, con i quali ha sostenuto che la moglie ha intenzione di andarlo a prendere con un dottore per farlo rinchiudere. “Kim ha provato a volare in Wyoming con un dottore per farmi rinchiudere come nel film ‘Get Out’ perché ieri ho pianto parlando di come abbiamo salvato nostra figlia. Io amo mia moglie, la mia famiglia deve starmi accanto”, ha fatto sapere via social.

Qualcuno ritiene che si tratti solo di una trovata per attirare l’attenzione ora che il nuovo album di Kanye sta per uscire sul mercato. Qualcun altro invece ritiene che l’artista afroamericano abbia perso la bussola e che Kim non sappia proprio come fare a gestire la situazione. La coppia ha anche altri tre figli, Saint, 4 anni, Chicago, 2, e Psalm, 1.

Scritto da: la Redazione il 21/7/2020.