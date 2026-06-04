Kim Kardashian e Lewis Hamilton escono allo scoperto: arriva il selfie insieme della coppia, guarda

Dopo mesi di indiscrezioni e avvistamenti, la 45enne e e il 41enne ufficializzano la relazione

L’immagine li ritrae durante una semplice passeggiata in bici, la pubblica lei nel carosello di scatti che condivide

Dopo mesi di indiscrezioni, avvistamenti esclusivi e fotografie rubate in ogni angolo del pianeta, Kim Kardashian e Lewis Hamilton compiono il passo che tutti aspettavano. Nessun comunicato ufficiale, nessuna intervista studiata a tavolino: basta una foto. Sui social arriva il primo selfie insieme, la coppia ufficializza la relazione così.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton escono allo scoperto: arriva il selfie insieme della coppia

La regina del web e il campione della Formula 1 regalano ai fan lo scatto dei sogni. A pubblicarlo è proprio Kim, che nelle ultime ore ha condiviso sul suo profilo Instagram un elegante carosello di immagini dedicate ai momenti più belli delle ultime settimane.

Tra scatti glamour, tramonti da sogno, selfie impeccabili e dettagli di vita quotidiana, un'immagine cattura l'attenzione dei follower. Kim e Lewis appaiono insieme, sorridenti e rilassati, mentre si concedono una romantica pedalata in bicicletta. Un'immagine semplice, spontanea, che però racconta l’amore che ha travolto la 45enne e il 41enne.

A rendere il tutto ancora più significativo è il breve video che segue lo scatto, dove i due si mostrano complici, sereni e perfettamente a loro agio l'uno accanto all'altra. Da mesi il loro nome occupa stabilmente le cronache rosa internazionali. Dalla prima apparizione insieme durante il Super Bowl di quest'anno fino alle successive fughe romantiche tra Stati Uniti ed Europa, Kim e Lewis non hanno mai confermato apertamente la relazione, ma nemmeno hanno fatto molto per nasconderla. Ora il loro amore sembra aver raggiunto una fase più importante.

Secondo i media americani più vicini alla coppia, infatti, il legame tra l'imprenditrice e il pilota Ferrari sarebbe diventato sempre più profondo. A confermarlo ci sarebbe anche un dettaglio che per Kim ha sempre avuto un peso enorme: Lewis avrebbe già trascorso del tempo con North, Saint, Chicago e Psalm, i quattro figli di 12, 10, 8 e 7 anni che l'influencer ha avuto dall'ex marito Kanye West. Da sempre molto protettiva nei confronti dei suoi ragazzi, lei ha sempre tenuto separata la vita sentimentale da quella familiare. Il fatto che lui sia stato accolto nella sua sfera più privata viene interpretato da molti come il segnale più chiaro della serietà del legame.

In realtà Kim e Lewis si conoscono da oltre dieci anni e hanno condiviso per lungo tempo amicizie e frequentazioni comuni. Ma qualcosa, secondo gli intimi, sarebbe cambiato durante le festività di Capodanno ad Aspen, quando sarebbe finalmente scattata quella scintilla che li ha travolti. Da allora weekend esclusivi, incontri segreti, cene romantiche e vacanze da sogno si sono susseguiti. Oggi questo selfie a due conferma tutto.