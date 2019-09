Kim Kardashian ha avuto finalmente una diagnosi: la reality star ha l’artrite psoriasica. Questa malattia infiammatoria le è stata riscontrata dopo approfonditi esami. Solo qualche tempo fa infatti, dopo aver accusato dei dolori molto forti alle mani, la 38enne era risultata positiva agli anticorpi del lupus eritematoso e a quelli dell’artrite reumatoide. I medici le avevano allora prescritto nuovi test per capire meglio la situazione.

Fortunatamente per lei, si era trattato di un falso positivo. I dottori le hanno però comunicato che la sua malattia è quindi l’artrite psoriasica. Durante una nuova puntata dello show di famiglia ‘Keeping Up With The Kardashian’ il medico personale di Kim le fatto sapere: “Prima di tutto, se avessi avuto davvero il lupus, l’avremmo potuto rilevare. Ma no, non hai né il lupus né l’artrite reumatoide. Quindi ti puoi rassicurare. Probabilmente hai l’artrite psoriasica, la psoriasi va e viene. In questo momento per esempio non ce l’hai”.

La moglie di Kanye West è stata molto sollevata nel sentire le parole del suo dottore. L’artrite psoriasica è infatti ben meno grave del lupus e dell’artrite reumatoide. “Il dolore va e viene, ma posso gestirlo. Questa difficoltà non mi fermerà di certo”, ha detto la mora regina della tv e dei social.

Scritto da: la Redazione il 17/9/2019.