Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada, è nato il terzo figlio: foto

Kim Rossi Start e Ilaria Spada si beano della loro felicità: è nato il terzo figlio della coppia. L’attrice 41enne lunedì 28 febbraio ha dato alla luce il bambino nella clinica romana Casa di Cura Santa Famiglia, dove erano nati anche Ettore, 11 anni, e Ian, appena 3.

“Il piccolo e la mamma stanno bene. Per noi è stato un gradito ritorno di Ilaria Spada dopo i precedenti due parti nella nostra Struttura, e siamo felici di vedere confermata la sua fiducia in un momento così bello e importante della sua vita, noi facciamo il massimo per renderlo speciale”, ha fatto sapere a nome dell’attore 52enne e della moglie Donatella Possematto, direttrice della clinica.

Kim e Ilaria, preferiscono mantenere il più assoluto riserbo sull’arrivo della cicogna. Al momento non rivelano neppure il nome del terzo figlio.

Il parto è andato bene, grazie soprattutto all’equipe che ha assistito la Spada guidata dal coordinatore, il ginecologo dottor Luca Cipriano, e l’ostetrica Lilli Baldacchino. E’ con loro che la mora si lascia fotografare con la mascherina sul volto subito dopo aver abbracciato il suo piccolino.

