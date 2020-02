Rarissima uscita in coppia per Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada. L’attore e la moglie stavolta hanno fatto un’eccezione alla loro proverbiale riservatezza (lui è considerato un anti-divo) e hanno calcato mano nella mano il red carpet della premiere romana del film ‘Gli anni più belli’, l’ultima fatica cinematografica di Gabriele Muccino che vede nel cast come protagonista proprio il sex symbol 50enne. Davanti ai flash sorrisi e sguardi dolci: i due sono innamoratissimi e hanno da poco vissuto grandi eventi gioiosi, come la nascita del loro secondogenito e il matrimonio.

Nel 2019, più precisamente il 2 marzo, Kim e Ilaria hanno infatti messo l’anello al dito. Poi in estate la 38enne ha dato alla luce Ian, il loro sono maschietto, arrivato dopo Ettore, che ormai ha 8 anni. Recentemente spiegando come sono arrivati a scegliere un nome particolare, almeno in Italia, la bella mora ha fatto sapere: “A noi piaceva Giovanni, ma volevamo qualcosa di più originale. Allora abbiamo vagliato le varianti straniere. Quella polacca e olandese - e sia detto en passant, mia suocera è olandese - è Ian, e ci è piaciuto subito”. “E’ corto, forte, veloce”, ha poi aggiunto al settimanale ‘Oggi’.

