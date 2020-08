Kledi Kadiu in lacrime in tv: il ballerino non frena il pianto. Ecco perché

Kledi Kadiu in tv finisce in lacrime. Il ballerino non riesce a frenare il pianto. Ospite di Pierluigi Diaco a “Io e te” su Rai Uno cede alla commozione irrefrenabile: ha la voce rotta e quasi non riesce a parlare.

Kledi Kadiu si racconta, rivive attraverso le immagini il suo arrivo in Italia dall’Albania, partito da Tirana, lo sbarco a Bari, i difficili giorni iniziali. Ripercorre ogni attimo della sua vita: dalla povertà al successo. Ha gli occhi pieni di lacrime. Quando parla della nonna, a cui era legatissimo, Kadiu non si trattiene. “Mi manca immensamente, le devo tutto”, sussurra. Scoppia a pinagere, Diaco lo conforta e gli dice di prendersi i suoi tempi per continuare l’intervista.

“Vedevamo l'Italia come la pubblicità della Mulino Bianco - racconta - perfetta, un paese da sogno. Il giorno della partenza verso l'Italia è stato in realtà improvvisato. Ero al mare con degli amici quando siamo stati raggiunti da una voce che annunciava la partenza della nave dal porto di Durazzo. Arrivati al pontile ho avuto un ripensamento, il mio pensiero fisso era la famiglia e in particolare la nonna, che mi aveva cresciuto, ma mi sono fatto forza e sono salito. Quel viaggio non lo dimenticherò mai: il viaggio del silenzio".

E’ fortemente emozionato. Il bel 46enne sposato con Charlotte Lazzari, più giovane di 18 anni, da cui ha avuto Lèa, 4 anni rivela ancora: “Sono stati giorni difficili che ogni tanto racconto ai miei amici connazionali quando faccio degli incontri, e ogni volta racconto aneddoti nuovi, perché parlando me ne vengono in mente altri. Io e altri poi siamo stati rimpatriati”.

Kledi lascia spazio ai sentimenti e piange. Poi ricorda anche quando è arrivata la fama. Tutto grazie a Maria De Filippi: “L'ho conosciuta a Cinecittà, ero nel corpo di ballo di Buona Domenica, durante una prova generale lei venne in studio e al termine mi fermò con Garrison proponendomi di inserire un momento di danza all'interno del programma che conduceva: C'è posta per te. Da lì hanno avuto inizio i nostri 17 anni di collaborazione. Maria è tosta, esigente, seria, ha un fiuto particolare per le persone, è una persona molto corretta, è rimasta nel mio cuore non solo per quello che mi ha dato e siamo ancora in contatto, è rimasta nel mio cuore. La popolarità che mi ha dato Amici mi ha aperto tutte le porte”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/8/2020.