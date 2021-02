Kledi Kadiu sarà papà per la seconda volta: ecco quando partorirà la moglie

Kledi Kadiu sarà papà per la seconda volta. Il ballerino e la moglie, Charlotte Lazzari, annunciano la nuova cicogna in arrivo sul social. Pubblicano alcuni scatti su entrambi i loro profili in cui appaiono felici e innamorati e mostrano ai fan l’ecografia del bebè. Svelano pure quando partorirà la bella danzatrice 29enne: il prossimo agosto.

Kledi e Charlotte sono al settimo cielo, la loro famiglia si allarga, dopo la nascita quattro anni fa dell’adorata primogenita, Lea. La coppia si è sposata nel 2018. “Qualcuno ha iniziato il suo viaggio, ci ha scelto come famiglia e ad agosto porterà ancora più luce nella nostra vita. Baby 2 ti aspettiamo con amore”, scrive la Lazzari per accompagnare uno scatto della famiglia in cui lei tiene in mano l'ultima ecografia. “La famiglia sta per allargarsi! Ad agosto arriverà una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo”, le fa eco Kadiu.

Sono una coppia felice, nonostante i 18 anni che separano Charlotte dall’albanese ex Amici che il prossimo 7 aprile compirà 48 anni. Kledi è un uomo amorevole e un padre fantastico. Alla figlia lo scorso gennaio, in occasione del compleanno, ha scritto una lettera colma di emozione: “Esattamente 1.825 giorni, questo è da quanto tempo ti amo. Mi sono fatto mille domande quando sei nata: Crescerà sana? Mangerà bene? Avrà la febbre? Saranno i denti? Cos’è quella tosse? Potrò essere un’influenza positiva nella sua vita? Riuscirò ad essere un bravo genitore? Guardo indietro e penso a tutti i bei ricordi. Il tuo primo sorriso, le tue prime parole, le tue facce buffe, e penso anche che essere padre è una cosa meravigliosa. Con i miei difetti, spero di essere un papà di cui un giorno andrai orgogliosa. Sorridi sempre. Con tantissimo amore. Il tuo papà”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/2/2021.