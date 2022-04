Kourtney Kardashian e Travis Barker a Milano dopo le nozze: shopping in centro, foto

Kourtney Kardashian e Travis Barker volano da piccioncini freschi di matrimonio a Milano, Dopo le nozze, celebrate a sorpresa lunedì 4 marzo alle 2 di notte circa a Las Vegas, i due si concedono una mini luna di miele nel capoluogo lombardo, dove fanno i turisti visitando prima il Duomo, poi concendendosi una lunga passeggiata in centro, nel quadrilatero della moda, per lo shopping.

Camminano mano nella mano. La sorella di Kim Kardashian, attrice e imprenditrice 43enne, e il batterista dei Blink-182 46enne sono seguiti da una troupe che li filma. I paparazzi scattano foto, tra lo stupore dei passanti che li riconoscono.

Koutney e Travis si sono promessi amore eterno con indosso giubbotti di pelle nera con borchie e occhiali da sole scuri nonostante fosse notte: come officiante un sosia di Elvis Presley. Innamoratissimi, hanno già annunciato che ci sarà un altro ‘sì’, pare che questo non abbia valore legale. Poco importa. A Milano, casual chic, tra sorrisi e sguardi languidi, si godono il loro tempo, una vacanza che celebra il sentimento alle stelle che li ha travolti: da un anno circa hanno occhi solo l’una per l’altro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2022.