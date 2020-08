Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol raccontando l’incubo vissuto in casa loro durante una rapina. Nel programma in onda su Real Time, The Facchinettis, il reality che ha ripreso la vita della famiglia nella bellissima villa di Mariano Comense, la coppia ha mostrato i video della rapina ricostruendo tutta la dinamica. Uno spavento tremendo. ‘’Ho girato giorni con il coltello da cucina in mano e ho perso 5 chili’’ ha raccontato la Faissol.

Francesco e Wilma erano in casa quando hanno sentito dei rumori sospetti, la coppia allora si è nascosta nella panic room che Facchinetti ha voluto far costruire nella sua villa. Si sono armati di pistola e hanno atteso. I ladri intanto, ripresi dalle telecamere di sorveglianza hanno saccheggiato la casa. Per fortuna i figli della coppia Leone e Lavinia non erano in casa. Assente anche la primogenita della Faissol, Charlotte. ''Hanno studiato molto per entrare in casa nostra - racconta Wilma - è successo tutto in un minuto. Non lo abbiamo messo in puntata perchè era un pò pesante, ma dopo lo spavento mi è salita un aggressività e un territorialismo che se sentivo un rumore fuori uscivo con un coltello dell'arrosto per controllare''.

Non solo, la moglie di Facchinetti ha sofferto anche fisicamente per il trauma post-irruzione: ''Ho avuto otto giorni di vomito e mal di pancia, avrò perso 5 chili''. Francesco ha ammesso di aver vissuto attimi tremendi e ha confessato: ''La mia famiglia è la mia vita e per la mia famiglia sono pronto a donare la mia di vita. Pochi mesi fa, mi sono entrati i ladri in casa e non mi vergogno di dire che avrei ucciso per difendere le persone che amo''.

Scritto da: La Redazione il 10/8/2020.