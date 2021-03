Lady Gaga si mostra nella sua camera d'albergo a Milano: guarda

Lady Gaga si mostra nella sua mega camera d’albergo a Milano. L’artista fa vedere a tutti la stanza dell’hotel che la ospita. Ha un volto sereno, è molto rilassata, nonostante sia impegnatissima sul set del nuovo film di Ridley Scott, “House of Gucci”, in cui recita nei panni di Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci, interpretato da Adam Driver, la donna che commissionò il suo omicidio.

Secondo i rumor in Italia Lady Gaga avrebbe avuto più di un capriccio da star. In hotel, stando a quel che alcuni hanno raccontato, avrebbe portato uno chef personale pronto a prepararle un menù personalizzato nelle cucine dell’albergo. La cantante, amante dei frutti rossi, non li mangerebbe mai prima di averli fatti assaggiare al suo cuoco, come pure altri cibi.

Non è tutto. L’albergo in centro in zona Brera sarebbe stato interamente prenotato per ospitare tutto il cast del film, ma la stanza di Lady Germanotta, su sua precisa richiesta, sarebbe stata attrezzata per essere totalmente al buio: nessuna luce, finestre chiuse, tende tirate. Addirittura si sarebbe messo mano ai led della tv che sarebbero stati ‘neutralizzati’ apposta per lei.

