Lady Gaga compie 35 anni a Roma, il fidanzato la riempie di fiori: foto

Lady Gaga ha appena compiuto 35 anni (è nata il 28 marzo 1986). La cantante e attrice si trova a Roma per le riprese del film ‘House of Gucci’, che narra l’incredibile storia dell’omicidio di Maurizio Gucci. La diva internazionale non ha potuto festeggiare così il compleanno insieme agli amori della sua vita, ovvero il fidanzato Michael Polanksy e i suoi adorati cani. In hotel ha però trovato una sorpresa che l’ha riempita di gioia: una montagna di fiori fatti recapitare proprio dal compagno.

Pubblicando una foto scattata nella stanza d’albergo dove alloggia in questo periodo nella Capitale d’Italia, Stefani Germanotta (questo il suo vero nome) ha scritto su Instagram: “Quando il tuo fidanzato ti manda una montagna di fiori a Roma per il tuo compleanno. Ti amo dolcezza. Non vedo l’ora di essere a casa con te e con i cani, è tutto quello di cui ho bisogno”.

Michael è amministratore delegato dell’azienda Parker Group. I due si sono conosciuti alla fine del 2019, dopo la fine della relazione tra Gaga e il suo ex promesso sposo Christian Carino (giunta al termine all’inizio dello stesso anno). Nel marzo del 2020 la coppia ha ufficializzato il rapporto sentimentale via social.

