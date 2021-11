Lady Gaga in lacrime da Fabio Fazio: 'In Italia mi sento bella'

Lady Gaga scoppia in lacrime da Fabio Fazio. Colpaccio del conduttore che riesce ad accaparrarsi la super ospite che tutti volevano, in Italia per la promuovere l’attesissimo film di Ridley Scott, “House of Gucci”, di cui la bionda è protagonista nei panni di Patrizia Reggiani, al cinema dal 16 dicembre. La popostar si commuove fortemente a Che tempo che fa e va vicina al pianto. Disponibile, sorridente e gentile, la Germanotta, che di solito non ama apparire in tv, conquista tutti.

Diva animalier, con l’abito maculato, Lady Gaga nella sua seconda intervista alla tv italiana dopo la partecipazione, a inizio carriera, al Quelli che il calcio di Simona Ventura, inizia pronunciando un semplice: “Buonasera Fabio”. La 35enne è affabile, più matura e saggia che in passato. Fazio la coccola come non mai: è cosciente che averla lì nella sua trasmissione è un assoluto privilegio.

Lady Gaga parla delle sue origini italiane. “Mia mamma e mia nonna sono le mie eroine. Io vengo davvero da una famiglia che ha lavorato duramente per consentire a me e a mia sorella di ricevere una buona istruzione. La domenica pomeriggio mangiavamo sempre la pasta al sugo con le polpette”.

Si commuove quasi fino al pianto quando scopre che nelle piazze italiane la gente ha cantato le sue canzoni dopo l'affossamento del DDL Zan. Rivolgendosi alla comunità LGBTQI+ dice: "Siete coraggiosi, siete i più gentili, siete un'ispirazione, perché dobbiamo gridare al disastro se succede questa cosa: voi dovete essere protetti a tutti i costi come tutti gli esseri umani, continuerò a scrivere canzoni per voi e lottare".

Poi parla del Bel Paese, dove si sente bella: “Io credo che avere coraggio abbia forme diverse, non mi sono mai sentita bella, ma l’arte mi fa sentire bella, la moda, la tua fantasia ti fanno sentire bella. L’Italia è il luogo dove mi sono sentita più bella in assoluto in tutta la mia vita perché in America quando la gente vede qualcuno come me dice che è pazza, ma in Italia in piazza di Spagna le donne sono vestite in modo incredibile, con le loro unghie perfette, i capelli biondi, sono vibranti, belle”.

La popstar si emoziona nuovamente quando vede una clip dedicata in cui ci sono alcune tra le immagini che hanno caratterizzato la sua carriera, dalle sue hit più celebri fino alla vittoria dell'Oscar nel 2019 per la sua "Shallow". Quando sullo schermo compare il video dell'esibizione con Bradley Cooper sul palco degli Oscar, crolla: "Devo dire davvero grazie a Bradley Cooper. E’ davvero un regista bravissimo, è stata una persona fantastica, per me un bravissimo attore, mi ha dato un'enorme opportunità con 'A star is born' e con Ally, il mio personaggio, si vede come sono io, un pezzo di me che la gente non aveva mai visto prima”.

Lady Gaga, figlia di Cynthia e Joe Germanotta, da Fazio ricorda anche il nonno paterno che ha lasciato Naso, piccolo paese in provincia di Messina, nel 1908 per emigrare negli Stati Uniti: “Penso sempre alla mia famiglia, quando stavamo girando House of Gucci ho pensato tanto a mio nonno Giuseppe. Era davvero forte. Era un calzolaio, con mia nonna Angelina è stato sposato per una vita. Tutte le volte che parlo con lei, mi dice che pensa sempre a mio nonno. Quindi, quando ho girato il film ho pensato a loro e a quanto hanno fatto per darmi una vita migliore”.

Infine arriva anche un accenno alla Born This Way Foundation, associazione contro il bullismo voluta fortemente dalla cantante: “Credo che la gentilezza sia il sistema perfetto, collega tutti. Quando ero piccola mia madre non capiva cosa significasse essere bullizzata, ci siamo organizzati per consentire anche a lei di capire. Ho davvero la più bella famiglia del mondo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/11/2021.