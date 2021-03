Lady Gaga a Milano sul set di 'House of Gucci': le foto

Lady Gaga a Milano sul set di “House of Gucci”, è perfetta. Le foto ‘rubate’ mentre si gira il nuovo film di Ridley Scott la mostrano completamente immersa nel ruolo di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci, la donna che commissionò il suo omicidio. Chioma castana, abito marrone a pois color crema, la popstar recita accanto ad Adam Driver.

Le riprese della pellicola che il 24 novembre prossimo dovrebbe arrivare al cinema sono iniziate a Roma il mese scorso. Gli altri set in Italia sono Firenze, il lago di Como, Gressoney, dove è stata la troupe fino pochi giorni fa e Milano, dove si sta girando.

Diretto da Scott e scritto da Roberto Bentivegna, “House of Gucci”, basato sul libro omonimo di Sara Gay Forden, racconta la storia della Reggiani processata e condannata per aver orchestrato l’assassinio del suo ex marito Maurizio Gucci, ex capo dell’omonima casa di moda.

Il cast è stellare. Oltre a Lady Gaga che torna a recitare dopo “A star is born” che le è valso un Oscar per la miglior canzone, “Shellow”, e Driver, una nomination all’Oscar 2020, ci sono Al Pacino nei panni di Aldo Gucci, Jared Leto nei panni di Paolo Gucci, Jeremy Irons nei panni di Rodolfo Gucci e Camille Cottin nei panni di Paola Franchi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/3/2021.