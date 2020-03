Lady Gaga ha pubblicato una nuova foto insieme al compagno, Michael Polansky. La pop star di origini italiane e l’amministratore delegato dell’azienda Parker Group sono in viaggio verso una destinazione al momento non nota (che stiano lasciando New York, dove i casi di Coronavirus sono in aumento?) e sembrano davvero felicissimi di poter passare del tempo insieme. D’altronde la loro storia è recentissima e la passione deve essere ancora alle stelle. Pubblicando su Instagram uno scatto che la ritrae in aereo con la sua dolce metà, Gaga ha scritto: “I’ve got a STUPID love”.

La 33enne ha ufficializzato la relazione con Michael solamente un mese fa, all’inizio di febbraio, postando proprio sul social una foto con lui. Lo scorso anno la reginetta del pop aveva programmato di sposare l’ex compagno Christian Carino, ma nei primi mesi del 2019 la loro storia naufragò rovinosamente e le nozze furono annullate. Che stavolta abbia trovato davvero l’uomo giusto?

Scritto da: la Redazione il 6/3/2020.