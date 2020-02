Lady Gaga non è più single. Ora è ufficiale. E’ stata la stessa cantante ad annunciare di avere un nuovo fidanzato, pubblicando una foto con lui sul social. Ma di chi si tratta? Dell’amministratore delegato di Parker Group, Michael Polansky. Condividendo uno scatto in cui appare seduta sulle gambe di lui e cinta da un suo caloroso abbraccio, Gaga ha scritto su Instagram: “Ci siamo divertiti tantissimo a Miami. Mando amore a tutti i miei piccoli mostri (come chiama i suoi ammiratori più accaniti, ndr) e ai miei fan, siete i migliori!”.

Erano alcune settimane che si vociferava di un nuovo amore della pop star americana di origini italiane. Dopo diverse disavventure sentimentali, tra cui un matrimonio annullato all’ultimo momento lo scorso anno, la 33enne è secondo i beninformati finalmente felice insieme a Michael, sebbene la loro frequentazione sia iniziata da poco. Un insider ha fatto sapere: “Si frequentano da oltre un mese. Escono da prima delle vacanze di Natale e lei è pazza d’amore per lui”.

Scritto da: la Redazione il 4/2/2020.