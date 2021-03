Lady Gaga, la prima foto nei panni di 'Lady Gucci' Patrizia Reggiani

Lady Gaga pubblica su Instagram la prima foto in cui veste i panni di ‘Lady Gucci’ Patrizia Reggiani. Parrucca scura e colbacco di pelliccia bianco, la cantante è stretta ad Adam Driver, suo marito nel nuovo film di Ridley Scott che la popstar sta girando in Italia in questi giorni, tra Roma, Como, Milano e Gressoney.

“Signore e Signora Gucci. House of Gucci”, scrive la cantante. Gaga nello scatto sorride appena. Indossa un completo scuro, Driver ha invece abiti chiari e le tiene appoggiato il braccio sulla schiena. L’attore ha occhiali con una montatura grande, tipica degli anni Ottanta, il periodo in cui Patrizia Reggiani è stata sposata con Maurizio Gucci.

L’immagine sembra raccontare la favola di una coppia felice. Non è così: di lì a poco ‘Lady Gucci’ avrebbe commissionato l’omicidio del marito, ucciso nel 1995 sui gradini del suo palazzo a Milano. Ridley Scott racconta tutto questo nel suo film, un progetto antico del regista, a cui ha ripreso a lavorare con grande passione.

In passato Scott aveva offerto la parte ad Angelina Jolie. Poi il progetto si è interrotto. Quando ha ripreso corpo, è stata Lady Gaga a dire di sì. Con lei nel cast, oltre a Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons e Robert De Niro. "House of Gucci" dovrebbe arrivare al cinema il 24 novembre 2021.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/3/2021.