Lady Gaga shock: 'Stuprata e messa incinta, sto ancora male’

Lady Gaga ha vissuto un episodio terribile quando aveva solo 19 anni. La cantante fu stuprata da un produttore musicale e durante l’abuso rimase incinta. Ancora oggi sta male per quella vicenda e purtroppo non guarirà mai: le capita di volersi fare del male per mostrare al mondo di non stare bene. “Avevo 19 anni, lavoravo già in questo mondo. Un produttore mi disse: ‘Togliti i vestiti’. Dissi di no e me ne andai. Ma non si fermò. Rimasi paralizzata. Non dirò il suo nome. Capisco il movimento Me Too, ma non mi sentirei a mio agio a farlo. Non voglio doverlo affrontare mai più nella mia vita”, ha spiegato ospite del primo episodio di ‘The me you can’t see’, il nuovo programma di Oprah Winfrey e del Principe Harry su Apple Tv.

Anni dopo lo stupro Gaga fu indirizzata dal suo medico verso uno psichiatra. Le fu diagnosticata la sindrome da stress post traumatico. “Sentii questo forte dolore, poi mi anestetizzai. Ho capito che era lo stesso dolore che avevo provato quando questa persone che mi violentò mi lasciò incinta in un angolo, vicino alla casa dei miei genitori. Stavo vomitando e stavo male perché ero stata abusata”, ha continuato.

La diva di origini italiane, il cui vero nome è Stefani, ancora oggi ha dei periodi in cui le capita di volersi fare del male. E’ un modo per mostrare al mondo di non stare bene e di chiedere aiuto. Ma questi episodi non fanno che rendere la situazione peggiore. E’ per questo che con la sua storia vorrebbe spingere le persone che hanno vissuto episodi simili a chiedere aiuto professionale per lenire le ferite della psiche.

Scritto da: la Redazione il 21/5/2021.