Lady Gaga: 'Sono orgogliosa di essere italiana’

Lady Gaga è orgogliosa di essere italiana. La star della musica e del cinema ha voluto urlare al mondo il suo amore per il nostro, e per il suo, Paese. La 35enne infatti ha nelle vene sangue italiano, visto che entrambi i genitori hanno discendenze dalla Penisola. Il vero nome della diva è Stefani Joanne Angelina Germanotta, venuta al mondo a New York, una delle città più “italiane” d’America, nel 1986. Su Twitter Gaga ha scritto: “Vorrei ringraziare tutta Italia per avermi sostenuto mentre giravo questo film in Italia, vi abbraccio e vi bacio, dicendovi che credo in voi”. “Prego per il mio Paese d’origine, una nazione costruita sul duro lavoro e sulla famiglia”, ha aggiunto. “Spero di avervi reso orgogliosi, io sono orgogliosa di essere italiana. Ti amo”, ha quindi concluso.

La cantante e attrice ha infatti appena finito di girare “House of Gucci”, una pellicola diretta dal leggendario regista Ridley Scott e che racconta la vicenda di Patrizia Reggiani (interpretata proprio da Gaga), la vedova di Maurizio Gucci, erede dell’omonimo impero della moda fatto uccidere proprio dalla Reggiani nel 1995.

Le riprese sono iniziate all’inizio dell’anno e Gaga si è trasferita in Italia per tutto il periodo (fare avanti e indietro con gli USA in epoca Covid sarebbe stato impossibile e rischioso). La maggior parte dei set hanno avuto luogo a Roma e Milano, due città, come il resto del Paese, che sono ora saldamente nel cuore dell’italianissima Lady Gaga.

