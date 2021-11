Lady Gaga ha vissuto come Patrizia Reggiani per un anno e mezzo: il racconto

Lady Gaga ha interpretato Patrizia Reggiani nel film ‘House of Gucci’, in uscita il 24 novembre nelle sale cinematografiche italiane. La star 35enne ha ora rivelato che per prepararsi al ruolo ha vissuto per un anno e mezzo proprio come l’ex moglie di Maurizio Gucci (che è stata in carcere molti anni proprio per essere stata la mandante nel 1998 dell’omicidio dell’erede dell’omonima casa di moda). Per assomigliarle si è anche tinta i capelli. Questo però le ha creato difficoltà psicologiche, legate all’identificazione in un’altra persona.

“Verso la fine delle riprese ad un certo punto ho avuto difficoltà psicologiche. Ero o nella mia stanza di hotel, dove vivevo e parlavo come la Reggiani, oppure sul set, dove facevo lo stesso. Mi ricordo che un giorno sono andata a fare una passeggiata, in Italia, con un cappello. Non lo facevo da due mesi e sono entrata nel panico. Pensavo di stare sul set di un film”, ha fatto sapere a ‘Vogue’.

“Ho iniziato a lavorarci tre anni fa e sarò onesta e trasparente: ho vissuto come lei per un anno e mezzo. Ho parlato con un accento (italiano, ndr) per nove mesi. Anche lontano dal set. Rimanevo nei suoi panni. Per me era impossibile parlare in quel modo ed essere contemporaneamente bionda. Ho subito tinto i capelli”, ha aggiunto.

“Fare questo film è stata un’esperienza unica perché in ogni istante di ogni giorno pensavo a quello che avevano dovuto fare i miei avi in Italia per fare in modo che io potessi vivere una vita migliore. Volevo renderli orgogliosi. Per questo ho scelto di fare una performance che riguardasse una donna vera piuttosto che una donna cattiva”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 3/11/2021.