Lara Zorzetto svela il sesso del suo primo figlio: avrà un maschio

Lara Zorzetto svela il sesso del suo bebè, il primo figlio che avrà dal compagno Mattia Monaci. L’ex protagonista di Temptation Island 28enne lo annuncia sul social ai followers: avrà un maschio.

“Morfologica è andata... 370 grammi di amore.. Maschietto o Femminuccia? Domani ve lo svelo alle 12. Ho aspettato la morfologica (come sapete) per sapere il sesso e per vivere questo momento con… Questo sarà l’inizio di un percorso che durerà una vita!! Ricco di momenti e di novità !! Oggi ho gonfiato i palloncini e Mattia Monaci ha indovinato il sesso! Mi ha detto: 'Me lo sentivo ahahahaha'. Domani ve lo svelo anche a voi e vediamo chi ha indovinato”, scrive ai fan sul suo profilo.

E’ incinta di diciannove settimane. Lara Zorzetto, come promesso, poco dopo svela il sesso del bebè che porta in grembo. E’ un maschio. “Il nostro mondo si tinge di azzurro, ma tranquille il rosa non mancherà mai nel mio mondo è in quello di Trilly che come vedete e ben presente ahahahaha, da sola giuro si è seduta lì e non si è più mossa”, rivela, parlando anche del suo adorato barboncino.

E aggiunge: “Ragazze ora posso dirvelo, dopo averlo detto a mamme, papà, zii, prozii, cugini, bis nonno e nonne, amiche ecc.. è un Maschiettoooooo. Non vi dico che felice era Matti (se lo sentiva diceva ahaha)”.

.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/4/2020.