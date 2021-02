Laura Barriales: 'Ecco cosa sto facendo per non prendere troppi chili in gravidanza'

Laura Barriales, incinta del suo secondo figlio, un maschietto, rivela cosa sta facendo per non prendere troppi chili in gravidanza e rimanere in forma. La conduttrice e attrice spagnola 38enne, mamma già di Melania, nata il 30 ottobre 2018, al quinto mese di gestazione, a La Gazzetta dello Sport spiega che grazie al pilates riesce a rimanere agile e attiva.

“Rispetto alla prima gravidanza, durante la quale mi hanno aiutato molto i corsi di acquagym , ora è più complicato per via della pandemia. Mi sto dando da fare in casa seguendo dei corsi di pilates (tre volte alla settimana) per le mamme in dolce attesa. Il programma si chiama Mamaflex e ogni mercoledì mi alleno anche in diretta su Instagram. Poi vado al parco con la mia bambina, lei è la mia 'allenatrice' personale: non sto mai ferma, mi tiene sempre così attiva…!”, racconta la bella mora.

Dopo la sua prima gravidanza non è subito stata al top con il fisico: “Ho avuto alcune complicazioni e ci ho messo un po' di tempo. Ma penso che sia fondamentale dare al proprio corpo il tempo di recuperare. Non ho preso tanti kg, ma ho lavorato piano piano per tornare in forma. Non puoi obbligarti a fare acrobazie”.

La Barriales non si è aiutata con l’alimentazione: “La verità? Con la dieta sono un disastro. Io non so cucinare: con i ristoranti chiusi, sto morendo di fame. Aspetto mio marito! Scherzi a parte, mangio la pizza e di tutto. Ho un metabolismo molto veloce e poi non sto mai ferma”.

Alle donne, mamme sportive come lei, dice: “Quello che mi consiglia sempre mio papà: 'La comodità va lasciata fuori, chi è comodo tira fuori la pancia'. Niente di più vero, per le impostazioni del corpo e per le nostre abitudini. Siate attive, sempre”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/2/2021.