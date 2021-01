Laura Barriales, incinta per la seconda volta, svela il sesso del bebè: avrà...

Laura Barriales è incinta per la seconda volta. Lo annuncia sul social condividendo una foto in cui posa accanto alla sua primogenita, Melania, nata il 30 ottobre 2018. L’attrice, conduttrice e modella spagnola 38enne svela anche il sesso del bebè: stavolta avrà un maschietto.

"Poco più di due anni fa ho condiviso con voi il giorno più importante della mia vita... la nascita di Melania! Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare... e sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza... e questa volta arriva il maschietto. ‘IT’S A BOY’”, scrive. La bella mora indossa una maglia dove si legge chiaramente la stessa frase con la quale conclude il suo post.

Vive a Lugano ed è al settimo cielo. Laura Barriales accanto al marito, Fabio Cattaneo, sposato a luglio del 2017 in gran segreto e con cui ha costruito pian, piano la sua famiglia, è riuscita a trovare quella serenità che ha sempre desiderato.

A maggio 2020, intervistata da Diva e Donna la Barriales aveva rivelato le sue difficoltà durante la prima gestazione: “Mi hanno dovuto operare a un dente, ho dovuto fare un intervento maxillofacciale. Inoltre, dopo 40 giorni dal parto naturale, che è andato benissimo, non stavo bene, avevo la febbre e hanno scoperto che c'era un pezzo di placenta che non era stato tolto. Così ho dovuto fare un intervento e sono stata qualche giorno ricoverata. Sicuramente queste cose non mi hanno permesso di vivere serenamente i primi 3 mesi di vita di mia figlia. Ma tutto è andato per il meglio".

Non è tutto: “Melania il primo anno di vita è stata ricoverata più volte: ha sofferto di convulsioni febbrili, niente di grave, ma da mamma giovane inesperta ogni cosa l'affronti con una certa ansia finché non si acquista una certa esperienza”. Ora è tutto dimenticato. La seconda cicogna è già in volo e stavolta il fiocco sarà celeste.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2021.