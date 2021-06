Laura Barriales ha partorito: ecco il nome scelto per il suo secondo figlio

Laura Barriales ha partorito. L’attrice, modella e conduttrice spagnola 38enne ha dato alla luce il suo maschietto. Il nome scelto per il suo secondo figlio è Romeo. La mora annuncia l’arrivo della cicogna sul social condividendo con i follower una foto che la immortala in primo piano nel letto, subito dopo il parto, con il piccolo. Il bebè è nato alla Clinica Sant'Anna a Lugano, in Svizzera, ieri,15 giugno.

Laura aveva detto che lo avrebbe chiamato Romeo e così è stato. E’ felicissima. Anche il marito, Flavio Cattaneo, imprenditore di successo e titolare di un'azienda di vini pregiati, è al settimo cielo. I due, sposati in gran segreto nel 2017, sono diventati genitori di Melania il 30 ottobre 2018. Ora la famiglia si allarga: il secondogenito è stato fortemente voluto dalla coppia.

La Barriales ha vissuto una gravidanza perfetta, senza prendere troppi chili durante la gestazione. “Mi sto dando da fare in casa seguendo dei corsi di pilates (tre volte alla settimana) per le mamme in dolce attesa. Il programma si chiama Mamaflex e ogni mercoledì mi alleno anche in diretta su Instagram. Poi vado al parco con la mia bambina, lei è la mia 'allenatrice' personale: non sto mai ferma, mi tiene sempre così attiva…!”, aveva rivelato a La Gazzetta dello Sport.

Negli ultimi giorni ha dovuto gestire un po’ di ansia per il parto imminente, ma tutto è andato magnificamente e adesso l'adorabile frugoletto è tra le sue braccia, pronto a ricevere l’amore della sua mamma.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/6/2021.