Laura Chiatti, ospite a Detto Fatto di Bianca Guaccero su Rai Due, fa una confessione sull’intimità vissuta con il marito Marco Bocci e rivela: “L’amore con lui due volte la settimana”. La bionda e bella 37enne spiega che con la nascita dei figli cambia un po’ tutto all’interno di una coppia.

Truccata durante il programma dal make up artist Simone Belli, suo grande amico, consigliata da Carla Gozzi, preziosa con i suoi tutorial dedicati i look, Laura Chiatti risponde alle domande della Guaccero. Bianca domanda scherzosamente al pubblico chi tra l’attrice e il truccatore abbia confessato di ‘farlo’ due volte al giorno. Le persone sedute in studio indicano Laura Chiatti, ma lei ribatte: “Scordatevelo!”.

In realtà è stata proprio l’artista ad affermarlo in passato, ancora prima che la sua storia d’amore con Bocci iniziasse. Laura Chiatti precisa: “Vi dirò la verità, era una battuta, fu mal interpretata perché mi chiesero questa cosa ma io risposi: ‘Molto più di due volte al giorno’“. Poi, l’attrice aggiunge: “Quando poi ci sono i bambini tutto un po’ cambia, diciamo che invece di due al giorno diventano due la settimana, ecco“.

Mamma di Enea, 4 anni, e Pablo, 3, Laura Chiatti con Marco Bocci, da quando ci sono i due figli, l’amore lo fa due volte la settimana. Così racconta. E sull’attore 41enne papà e il rapporto con i pargoli dice: “Lui è molto rigido, molto tenente”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2019.