Laura Chiatti, cambio drastico del look: biondissima e con la frangia, ecco perché

Laura Chiatti non ha paura delle trasformazioni, cambio drastico del look per l’attrice, che adesso è biondissima e con la frangia. Rivela il nuovo taglio di capelli sul social e spiega perché ha deciso di cambiare: esigenze di copione.

La bella 39enne, sposata con Marco Bocci e madre di Enea e Pablo, rispettivamente 6 e 5 anni, rimane fedele al suo amatissimo long bob, un caschetto appena sopra le spalle, ma lo arricchisce con una frangia dritta a tendina. Si è affidata alla sua parrucchiera Francesca Ciculo. E’ il colore della chioma a stupire: abbandona il castano chiaro e opta per il white chocolate, la nuance è pazzesca, il biondo è talmente chiaro da sembrare ossigenato. Laura Chiatti stravolge il suo aspetto: è più sbarazzina e se possibile ancor più seducente, come un’intramontabile Lolita.

La Chiatti non cambia seguendo i trend di stagione. Sul social svela: “Solo le esigenze di copione possono cambiarmi”. Lo ha fatto perché sta per girare il suo nuovo film.

Felice in famiglia, dove non ci sono ombre di crisi come vociferato da alcuni, l’artista umbra nata a Castiglione del Lago nei giorni scorsi ha mostrato un copione e rivelato: “Pronto a dirigermi, Marco Bocci?”. Sarà il marito il suo regista sul set, stavolta è arrivata l’occasione giusta per la coppia che si è conosciuta nel 2013 ee è andata a nozze l’anno seguente, nel 2014 nella Basilica di San Pietro a Perugia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/10/2021.