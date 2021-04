Laura Chiatti canta in diretta per Belen: ecco perché

Laura Chiatti canta in diretta per Belen. Nessuno si aspetta che l’attrice sia sul palco di Canzone Segreta, lo show di Rai Uno condotto da Serena Rossi, per la dedica alla showgirl, ma è presto svelato il perché: le due sono legate da una profonda amicizia da anni. La bionda 38enne interpreta con grande trasporto “Una lunga storia d’amore”, brano indimenticabile di Gino Paoli.

“Sono qui per dedicare a Belen la sua canzone segreta, una delle canzoni più belle che siano mai state scritte ed è appunto la canzone d’amore sua e del suo Antonino. Sarà sicuramente un momento emozionante essendo lei in attesa di un bimbo: quando aspetti un bimbo è tutto emozionante a prescindere, ogni emozione si amplifica”, confessa Laura.

La Chiatti arriva quando Belen è già in lacrime, dopo la sorpresa della sua famiglia, sul palco durante l’esibizione di Syria in “Gracias a la vida”. “Ciao amore, questa è per te…”, le dice. La Rodriguez commossa ringrazia.

La 36enne ascolta l’amica e più volte si complimenta a voce alta con lei. “Che brava!”, esclama. Laura Chiatti, quando i versi della canzone di Paoli recitano: “Dovrà finire prima o poi questa lunga storia d’amore”, fa segno di no col dito. Si augura che la relazione tra Belen e Antonino Spinalbese, padre della bambina che l’argentina porta in grembo, duri per sempre.

A fine performance Serena Rossi invita tutti al centro della scena. La presentatrice chiede a Belen perché il brano di Gino Paoli sia così importante. “E’ una canzone che abbiamo iniziato a sentire con Antonino, inizialmente ci rappresentava, poi c’è quella frase che tu hai detto ‘no’”, spiega rivolgendosi alla Chiatti. E aggiunge: “Ecco, anche noi la levavamo. In realtà è un brano che mi ha accompagnato da sempre, un capolavoro”.

“'Dovrà finire prima o poi...' e ho detto: ‘No!’”, le fa eco Laura. E sottolinea: “E’ stato bello cantarla ed emozionante, perché l’ho cantata a lei che è l’immagine della mamma in questo momento. E’ bellissima”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/4/2021.