Laura Chiatti celebra il compleanno di Pablo, il secondogenito ha compiuto appena 3 anni. L’attrice alla festa del piccolino è coordinata con i figli e stupisce con un look eccentrico: è in versione ‘me and mini me’. Lei e i bambini indossano i capi di PiccolaMe Handmade, come sottolinea sul suo profilo social.

Posta uno scatto che la immortala con Pablo, che ha spento le candeline, ed Enea, 4 anni. Festeggia il compleanno del minore ed e contenta. In versione ‘me and mini me’ la bionda e i suoi figli sono bellissimi e teneri. Il tema del look è Mickey Mouse. Laura e i bimbi indossano una t-shirt con la faccia di Topolino. Per la 36enne una bella gonna ampia più corta davanti, sempre con il volto del topo più amato del mondo ripetuto all’infinito, per i pargoli, invece, pantaloni, ma realizzati con lo stesso tessuto a fantasia.

“Procurati un accendino, infiammati dal mattino. Lasciati andare, e come un gabbiano impara a volare. Non credere ai profeti, credo a ciò che vedi, inventati un lavoro e troverai un tesoro. Fidati di te stesso, ridi e avrai tutto il successo. La vera ricchezza è la libertà, i consumi solo povertà. Studia la storia, ricerca la gloria. Fermati solo per respirare.... sei nato per correre.... corri amore mio ! Ti amo con tutto il mio cuore... auguri per i tuoi 3 anni mio dolce respiro di nome Pablo”, scrive Laura Chiatti al suo bambino nel giorno del suo compleanno. “Auguri amore mio”, le fa eco Marco Bocci, condividendo pure lui una dedica al figlio.

Poi c’è il party e Laura Chiatti arriva con il festeggiato Pablo e il fratellone Enea in versione ‘me and mini me’. La bionda e i figli piacciono ai fan: il look riceve tutti commenti positivi. Entusiaste Melita Toniolo, Michela Quattrociocche e tante altre amiche vip dell’artista che esprimono tutta la loro approvazione per la scelta inusuale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/7/2019.