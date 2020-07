Laura Chiatti festeggia 38 anni con un rainbow party in Umbria con tanti vip: guarda

Laura Chiatti ha compiuto 38 anni e ha festeggiato alla grande. Insieme all'amico Angelo Rifino, nato lo stesso giorno, ha organizzato un rainbow party in una bellissima tenuta vicino Perugia. Una festa a bordo piscina in una location immersa nel verde, la Tenuta dei Mori.

VIDEO

In Umbria per festeggiare oltre al marito dell'attrice Marco Bocci c'erano tantissimi amici vip come Michela Quattrociocche e Pamela Prati. Look a tema per Laura che ha scelto un minidress con paillettes sfumato nei colori dell'arcobaleno e perfettamente abbinato alle nuances dell'allestimento. Scatenata e felice, la Chiatti si è divertita ballando con gli amici trascorrendo una serata indimenticabile. Dopo il party la bella bionda è tornata dai suoi bambini. Come ha spiegato nell'ultima intervista rilasciata a Vanity Fair, da quando è diventata madre di Enea e Pablo, avuti dal marito Marco Bocci, rifiuta i lavori che la tengono lontano da casa per troppo tempo: ''È la scelta migliore che abbia mai fatto''.

Oggi l’attrice sceglie attentamente i ruoli: ''Passiamo anni a cercare l’uomo o la donna della vita, non sapendo che solo un figlio ti porterà quell’amore che ti stacca la pelle. Ma il prezzo è questo che tolgono, è che tu passi totalmente in secondo piano. Tu, i tuoi bisogni, il tuo lavoro''.

Scritto da: La Redazione il 16/7/2020.