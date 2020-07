Laura Chiatti è una fan di 'Uomini e Donne': 'Non posso stare tre mesi senza perché...'

Laura Chiatti è una fan di Uomini e Donne. Adora il dating show di Maria De Filippi, di cui non si perde una puntata. A Chi l’attrice 38enne confessa: “In estate non posso stare tre mesi senza”. E rivela il perché.

“Io estate muoio un po’ senza ‘Uomini e Donne’ - confessa la moglie di Marco Bocci - Voglio sapere come procede tra Gemma e Nicola Vivarelli, non possono lasciarmi tre mesi in sospeso!”. Laura svela che Gemma Galgani l’appassiona fortemente: “Io amo Gemma perché ho amiche che a 40 anni sono disilluse mentre lei, a 70, è ancora così carica. Quando la guardo penso che il bello debba ancora venire”.

La Chiatti è pure un’accanita telespettatrice di Temptation Island. Si sta gustando questa edizione, come ha già fatto con le altre: “Mi ha appassionata molto la coppia formata da Ciavy (Maliokapis, ndr) e Valeria (Liberati, ndr), erano comici e drammatici al tempo stesso, nessuno dei due ha mai detto una cosa bella dell’altro. Ho fatto il tifo per Valeria, ho cercato di rispondere attraverso di lei a una domanda che mi insegue da anni: come fai a credere ai tentatori quando è sfacciato che sono stati messi l’ì apposta per tentarti? Ci credi o fai finta di crederci perché è sempre meglio che tornare alla tua storia?”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/7/2020.