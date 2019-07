Laura Chiatti, 36 anni, sul social ha postato un selfie scattato in spiaggia. Alcuni follower hanno notato le ascelle non depilate alla perfezione e le hanno scritto: "Perché non ti depili?". "Sono una liberale francese", ha risposto l'attrice. Ma la polemica con gli haters non si è fermata qui. Laura ha pubblicato un altro scatto con il braccio alzato e nella didascalia si legge: "Giuro che stasera mi depilo".

"Ma quel pelo orribile sotto l'ascella? Dio mio!", il messaggio di un follower che ha notato la leggera ricrescita. Qualcuno ha consigliato alla moglie di Marco Bocci di ricorrere al laser per la depilazione. La Chiatti, però, come di consueto, non si è fatta intimorire dalle critiche e anche in questa occasione ha risposto a tono agli haters. Lo ha fatto condividendo una nuova foto e promettendo di correre al più presto ai ripari.

La bionda del grande schermo non ha solo haters ma anche molti sostenitori che apprezzano il suo atteggiamento: "Con tutta la bellezza che c'è qualcuno guarda le ascelle?", si legge tra i commenti. E ancora: "Laura una di noi... semplicemente mamme!".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 12/7/2019.