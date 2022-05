Laura Chiatti stupisce col look total black sexy-aggressive sul red carpet a Roma

Laura Chiatti cattura tutti gli obiettivi dei fotografi a Roma. L’attrice stupisce con il look sexy-aggressive total black firmato Dolce e Gabbana. Altera, con i capelli raccolti e il rossetto rosso fuoco, si lascia immortalare sul red carpet dell’ottava edizione del premio Anna Magnani presso gli Studi di Cinecittà.

VIDEO

La bionda indossa top crop portato sopra un corpetto in pizzo che ricorda un reggiseno, gonna a metà polpaccio aderente e sandali con tacco vertiginoso: è esplosiva.

La Chiatti arriva all’evento con l’amico Angelo Rifino. Sul social, dove si fa vedere insieme a lui, commenta: “Il mio accompagnatore del cuore… Grazie”. Nella suggestiva location della Sala Fellini Laura conquista il premio attrici e ringrazia. I riflettori si accendono su di lei.

Attaccata spesso sui social perché “troppo magra”, Laura Chiatti recentemente in tv sugli hater ha detto: “Io vengo massacrata sui social per il mio aspetto fisico, mi dicono che sono troppo magra, non capisco perché se una donna vuole migliorarsi dal punto di vista finisco debba poi essere denigrata. Sto bene, sono in salute, sono seguita da una nutrizionista. Quello che mi dispiace è quando invece dicono che abbia problemi di salute, perché l'anoressia non è un gioco, è una malattia molto grave”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2022.