Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano 5 anni di matrimonio

Laura Chiatti, 36 anni, e Marco Bocci, 40, il 4 luglio hanno festeggiato 5 anni di matrimonio. Bocci attualmente è impegnato sul set mentre la Chiatti si sta dedicando ai figli, Enea e Pablo. La coppia si è comunque scambiata gli auguri via social con romantiche dediche.

"Oggi sono 5 anni - ha scritto Laura Chiatti su Instagram accanto a una foto di coppia - Magari tra 50 ci scegliamo di nuovo". La risposta di Marco Bocci non si è fatta attendere: "I cinque anni, quelli belli, quelli che non si dimenticano. Happy five amore amio... Ovvio che ci riscegliamo, ti costringo", ha scritto l'attore.

Il matrimonio, insomma, dopo 5 anni e due figli, procede a gonfie vele. E sono tanti i follower che fanno alla coppia gli auguri per l'anniversario. "Siete stupendi", il commento di Miriam Leone. "Siete di una bellezza straordinaria dentro e fuori. Auguri amici nostri", il messaggio di Michela Quattrociocche che invece con Alberto Aquilani ha brindato a 7 anni di matrimonio. Naturalmente non sono mancati gli auguri di Irene Capuano, compagna di Francesco Arca è grande amica della coppia: "Love&Rock sempre".













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 5/7/2019.