Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano il compleanno del figlio Pablo: party a tema Super Mario

Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano il compleanno del figlio Pablo. Il secondogenito compie 4 anni, i due attori per celebrare il gran giorno fanno le cose in grande. Entusiasta anche il fratello maggiore, Enea, 5 anni e mezzo. Party a tema Super Mario per il piccolo che, per l’occasione, si trasforma in ‘Super Pablo’ e diventa assoluto protagonista dell’evento.

Festa favolosa, piena di addobbi, curata nei minimi dettagli dalla Wow, società che organizza eventi dell’amica della coppia Francesca Batori. Laura Chiatti sul suo profilo sul social condivide con i fan tante foto del party, tutte realizzate dal fotografo chiamato a immortalare i momenti più belli, Claudio Coppola.

Marco Bocci è al fianco della moglie, gioca con i bambini. C’è anche il bagno in piscina e molto altro. Giochi, regali, una torta a tre piani da mille e una notte, con, chiaramente, il famoso personaggio dei videogiochi, Super Mario, in cima.

“Una bellissima giornata ... grazie a tutti”, scrive la bella 37enne, mamma orgogliosa dei suoi ometti. “Tanti auguri super Pablo…e grazie di averci festeggiato così”, le fa eco il marito. L’artista 41enne adora la sua famiglia.

Laura poco prima dei festeggiamenti aveva dedicato a Pablo una tenerissima dedica sul social: "Pablo, amore della mia vita...ti auguro di svegliarti ogni mattina grato di ciò che hai e fiero di ciò che sei… Che tu possa conservare l’innocenza dei tuoi 4 anni, per osservare e credere solo alla metà più bella dell’esistenza, e la caparbietà e la forza per affrontare invece l’altra metá. Che tu possa sempre regalare un sorriso a chi ne avrà bisogno e un abbraccio silenzioso per scacciare ogni malinconia. Ti amo profondamente mio piccolo principe azzurro. Felice compleanno”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/7/2020.