Laura Chiatti e Marco Bocci in festa per la comunione del figlio Pablo: le foto

Veronica Langella
1 Giugno 2026
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  • La coppia di attori ha postato sui social le foto della splendida giornata
  • Tutti in festa per il secondogenito della coppia di attori

Laura Chiatti e Marco Bocci hanno festeggiato il secondogenito Pablo nel giorno della sua prima Comunione. Eccoli insieme in chiesa, con loro anche il primogenito Enea, 11 anni. L'attrice ha postato alcuni scatti della giornata sui social.

Laura Chiatti e Marco Bocci alla comunione del figlio Pablo
L'attrice ha postato alcuni scatti con il figlio

''Se il mio amore, te l'ho detto? Ti amo Pablo'' ha scritto l'attrice 43enne su Instagram nello scatto insieme al figlio. Look elegante per la Chiatti con top nero ricamato e tailleur beige gessato. Dopo la cerimonia la famiglia ha festeggiato all'aperto insieme alla famiglia e agli amici.

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