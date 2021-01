 Laura Chiatti: 'Ecco perché guardo Uomini e Donne'

Laura Chiatti svela il pe quale ragione è una telespettatrice appassionata del dating show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. A Vanity Fair svela “Ecco perché guardo Uomini e Donne”.

Non ha mai nascosto in passato di gradire moltissimo il programma ed esserne una vera ‘fan’. Laura Chiatti, intervistata dal settimanale, che le regala anche la cover del giornale, spiega di essere molto eclettica e una donna con i piedi sempre ben piantati a terra. E chiarisce: “Impazzivano e impazziscono tuttora quando dico che in tv guardo Uomini e Donne. A me Uomini e Donne piace. Tralasciando il fatto che è un esperimento antropologico di un certo pregio, non lo vedo per acquisire nozioni di fisica quantistica, ma perché mi diverte e perché sono irrimediabilmente attratta dal trash”.

La bella bionda 38enne, ex Miss Teenager, sposata con Marco Bocci dal 5 luglio 2014 e mamma di Enea, 5 anni, e Pablo, 4, adora rilassarsi così. “Ogni tanto ci vuole anche un po’ di leggerezza. Guccini lo ascolto e mi piace, ma a volte lo alterno con i Modà”, conclude.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2021.