Laura Chiatti chiama il personal trainer del marito per la prova costume, ma i fan insorgono

Laura Chiatti per essere al top con la prova costume chiama il personal trainer del marito, Marco Bocci. L’attrice si fa un selfie in tenuta da fitness, pronta ad allenarsi. Dice: “Serve un miracolo”. Ma in realtà nello scatto pare già in formissima. Tra i commenti piovono critiche nei suoi confronti: i fan insorgono.

“Quando ti accorgi che anche quest’anno la prova costume è rimandata al prossimo anno e, per non accettare la realtà, chiami il personal trainer di tuo marito minacciandolo che entro agosto deve fare il miracolo”, scrive Laura Chiatti a commento dello scatto pubblicato. I fan non la pensano come lei. L’amica Michela Quattrociocche le sottolinea: “Amore ma che dici, sei pazzesca!”. Anche Ezia Modafferi Baronio è della stessa idea: “Sei perfetta!”. Loro, che conoscono bene la 36enne, sanno già che supererà facilmente la prova costume pure senza fare ginnastica.

Anche i fan credono che Laura Chiatti sia in perfetta forma. Non pensano le serva il personal trainer per sfoggiare un corpo sinuoso e longilineo al mare. La prova costume sarà facilmente superata dalla bionda, mamma di Pablo ed Enea. I modi per farglielo notare, però, sono molto più crudi e duri delle sue ‘intime’. “Tutto sto giro per farsi dire di essere al top e non averne bisogno. L’asilo infantile”, sottolinea una ‘seguace’. “Quando voi magre dite così siete odiose. Mettetevi 30 kg di sovrappeso e poi forse avete un motivo per lamentarvi”, le fa notare un’altra. E ancora: “Ma falla finita, ti saresti fatta la foto se fosse vero quello che hai scritto? Non credo”; “Deve fare il miracolo? Oddio un insulto alle persone che soffrono per il loro corpo!”.

“E poi l'anoressia cresce... E quasi il 90% delle persone che soffrono di questa patologia gravissima, muore... E tutto per colpa vostra, voi gente che cercate il vostro complimento quotidiano, che il primo pensiero è contare i ‘like’… Voi che ispirate milioni di ragazzine ad essere snelle e magre, non rendendovi conto del grave danno che apportate, facendo sentire disadattate le ragazzine che da una 46 passano a una 36... Quindi che vuoi che ti dica?? Si sei bellissima, sei magra, e puoi anche andare al mare e se vuoi anche a caga*e!”, scrive uno dei tanti fan. Il post di Laura Chiatti ancora una volta scatena la polemica sul social.