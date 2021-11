Laura Chiatti posta una foto in cui appare magra,  le danno dell''anoressica', lei sbotta

Laura Chiatti posta una foto in cui appare magra, subito alcuni si scatenano e c’è chi le dà dell’’anoressica’, l’attrice 39enne, stufa, sbotta e si scaglia contro le critiche. La bionda in un lungo commento sottolinea di non aver mai sofferto di disturbi alimentari: non accetta più commenti pungenti sul fisico e il bodyshaming.

Non è la prima volta che accade, la moglie di Marco Bocci, madre di Enea e Pablo, rispettivamente 6 e 5 anni, condivide sul social uno scatto in cui si mostra davanti lo specchio con indosso una canottiera bianca e un pantalone nero. Tanti follower la riempiono di complimenti, per alcuni però è “troppo magra”. Laura ribatte durissima.

“Io non me la prendo rispetto a un giudizio con il quale non concordo, me la prendo perché l'anoressia è una malattia molto seria che fortunatamente non ho mai dovuto affrontare nelle vita, ma che molte persone combattono per vincerla”, scrive la Chiatti.

Poi l’artista prosegue: “E’ vergognoso che questo non entri nei cervelli, evidentemente mediocri di persone che per invidia arrivano a toccare questo tema ogni volta, davanti a foto di un personaggio pubblico quale sono, che può essere giudicato ma non verbalmente abusato, ferendo più che altro chi di questa malattia soffre davvero, più che me che sono abituata ad essere criticata e che come puoi vedere, me ne fotto altamente di ciò che al prossimo non piace di me. Tutto chiaro?”.

Laura Chiatti pubblica la sua risposta anche nelle IG Stories e aggiunge un hashtag che a lei sta molto a cuore: #bastabodyshaming.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/11/2021.