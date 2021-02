Laura Chiatti sexy Cappuccetto Rosso per la festa di Carnevale casalinga: foto

Laura Chiatti diventa una sexy Cappuccetto Rosso per la festa di Carnevale casalinga nella sua casa in Umbria. La bella attrice si traveste insieme ai due figli, Enea, 5 anni, e Pablo 4, per celebrare il Martedì Grasso: lo fa perché vuole divertirsi con i suoi bambini. Nel suo salone si scatena il party a cui partecipano pure i suoi genitori, nonni sempre presenti per i nipotini. Condivide le foto sul social.

Laura, 38 anni, è fantastica nel suo travestimento: accattivante e provocatoria con la sua espressione falsamente ingenua è una sensualissima Lolita con tanto di vestitino mini, parigine a righe bianche e rosse e sotto decolletè red con tacco vertiginoso. "Chi avrà più paura io o il lupo???", scrive sul social dove posta lo scatto in cui è immortalata con indosso la sua maschera di Carnevale.

Gli amici vip della bionda si scatenano, impazziscono per l’inusuale look della bionda. “Laurettaaa”, sottolinea ironico l’ex compagno Francesco Arca, a cui la Chiatti è legata da un profondo legame di amicizia. Eva Riccobono le sottolinea, rispondendo al suo questito: “Amore il lupo sviene con la bava alla bocca”.

Per Alessia Marcuzzi, Clizia Incorvaia, Chiara Francini è meravigliosa. “No vabbè”, dice solamente il marito di Laura, padre dei suoi bimbi, Marco Bocci, con cui è sposata dal 5 luglio 2014 e la passione è sempre alle stelle.

La Chiatti è un Cappuccetto Rosso fenomenale e duranti il party, a cui partecipano pure i suoi genitori e le amiche Eva e Paola si diverte un mondo insieme ai figli, tra coriandoli e musica sentita a volume alto: desidera regalare ai bambini un pomeriggio di svago diverso, anche ora che non si può far festa tutti insieme causa pandemia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/2/2021.