Laura Freddi festeggia i 54 anni in tv e crolla in lacrime: ecco perché non trattiene il pianto

La showgirl a La Volta Buona rimane senza parole per la sorpresa che le riserba Caterina Balivo

E’ un compleanno speciale per lei che sulla figlia avuta nel 2018 dice: “E’ stato un vero miracolo”

Il 19 maggio è il suo giorno speciale. Laura Freddi festeggia i 54 anni in tv e crolla in lacrime. A La Volta Buona non trattiene il pianto davanti alla sorpresa di Caterina Balivo che le fa arrivare un videomessaggio con gli auguri della figlia Ginevra, avuta il 3 gennaio del 2018 dal compagno Leonardo D’Amico.

Laura Freddi festeggia i 54 anni in tv e crolla in lacrime

“Ciao mamma, sorpresa! Oggi lo so che stai con Caterina e per questo voglio farti tanti auguri e voglio anche cantarti una canzone”, dice la bambina, che intona la classica “Tanti auguri a te”. Laura si commuove fortemente. La piccola pii conclude: “Ciao mamma, a stasera. E’ meglio se non diciamo quanti anni hai eh! Ma stasera soffiamo le candeline con papà”. Le sue ultime parole fanno sorridere l’ex ragazza di Non è la Rai.

La showgirl non trattiene il pianto davanti al videomessaggio della figlia Ginevra, che ha avuto a 45 anni

Davanti alle telecamere la Freddi torna sulle difficoltà di diventare madre: "Ero pronta a fare la mamma già a 20 anni. Ho sempre sofferto di endometriosi, ma l'ho scoperto tardi, a 39 anni”. La gravidanza poi è arrivata e lei commenta: “Per me è stato un vero miracolo”.

La piccola la fa commuovere

Una volta nella sua abitazione Laura spegne davvero le candeline sulla torta con accanto la sua Ginevra. Leonardo non è con loro: molto riservato, il fisioterapista sportivo difficilmente si lascia immortalare sui social.