Laura Freddi e Paolo Bonolis, siparietto 'hot' ad Avanti un altro tra gli 'ex': ecco cos'è successo

Laura Freddi e Paolo Bonolis danno vita a un siparietto ‘hot’ ad Avanti un altro pure di sera. La bionda conduttrice, legata al famoso presentatore 59enne negli anni ’90, non si frena. Le battutine partono a raffica, poi arriva una domanda imbarazzate della 48enne, Paolo non sa che pesci prendere ed esclama: “Qui c’è la mia signora!”. Ma ci pensa Luca Laurenti a stemperare il tutto…

All'ingresso in studio Bonolis finge di non conoscere Laura Freddi e la fa presentare. "Mi chiamo Laura Freddi, ho una splendida bambina che tu hai anche 'battezzato"'al mio sesto mese di gravidanza, ha sentito la tua mano. Ora ha 3 anni ed è molto intelligente e bella”, dice l’ex stella di Non è la Rai. Il conduttore subito replica: "E per forza, ho messo la mano. Pensa se mettevo tutto.. cioè intendevo... l'altra mano".

Le punzecchiature continuano. Quando la Freddi pesca nel ‘pidigozzo’, conquistando un bel premio, Bonolis la spinge e lei rischia di cadere. Paolo, ricordando il loro passato sentimentale, le dice: “Eri più pesante una volta!”. Laura lo provoca. “Sei più bello di prima”. Paolo contrattacca: “Gli anni passano, ma sono come il buon vino”.

Ciliegina sulla torta, arriva il siparietto finale, quello più piccante. Laura Freddi deve nuovamente pescare nel ‘pidigozzo’, vuole prima attingere a un po’ di fortuna dal ‘culomat’, rivolge così una battuta all’ex compagno. “Posso sentire come sei rimasto?”, dice a Bonolis. Paolo ha finta di scandalizzarsi e dice: “Sono in imbarazzo totale. C’è qui la mia signora!”.

Luca Laurenti piazza così la sua battuta tagliente: “Ma magari ci rimani male..”. Tutti ridono, ma l’atteggiamento complice tra i due non passa inosservato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2021.