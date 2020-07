Laura Freddi: 'Sonia Bruganelli e io amiche dopo la diretta: la inviterò con Bonolis alle mie nozze'

Laura Freddi e Sonia Bruganelli dopo la diretta sul web a Casa SDL sono diventate amiche. La showgirl 48enne, ex storica di Paolo Bonolis, marito della bella produttrice 46enne, ha legato con quella che i gossip volevano fosse la sua eterna rivale. Ora l’ex stella di Non è la Rai non ha alcun dubbio: inviterà Sonia e Paolo al suo matrimonio con Leonardo D’Amico, da cui ha avuto la figlia Ginevra. Le nozze sono in programma nel 2021. Lo confessa a Di Più Tv.

“Siamo preparando di nuovo le nostre sospirate nozze: ormai ce lo chiede anche la nostra piccolina, Ginevra. Leonardo però è d’accordo con me, aspetteremo l’anno prossimo per stare più tranquilli. E poi lei sarà più grande e farà da damigella alla mamma e al papà, portando le fedi”, rivela Laura Freddi al settimanale. Subito dopo svela che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis saranno inclusi nella lista degli invitati per il gran giorno: “Inviterò entrambi al mio matrimonio: sarà una bellissima festa”.

La Freddi spiega come è nata l’amicizia con Sonia: “Non ci frequentavamo, ognuno ha la sua vita. Poi lei ha avuto un’idea geniale, mi ha detto: senti Laura, perché non vieni nel mio studio di registrazione e andiamo in diretta? Così mettiamo a tacere le brutte voci che ogni tanto ci buttano addosso. Una grande idea, la trasmissione ha avuto un successo strepitoso. E’ intervenuto persino Paolo Bonolis”.

Laura e Sonia Bruganelli sono diventate amiche proprio grazie alla diretta insieme: “Siamo la prova che le donne non si fanno la guerra se hanno condiviso un uomo. Tra me e e lei è nata una bella amicizia, è davvero una bella persona, una mamma straordinaria. E sono davvero felice per Paolo, senz’altro un grande amore del mio passato che ora è un grande amico”. Le due pensano addirittura di lavorare insieme in un futuro prossimo, grazie al feeling che hanno scoperto di avere.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/7/2020.