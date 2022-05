Laura Morante, stoccata a Nanni Moretti: 'Non mi ha voluta a Cannes, non siamo più amici’

Laura Morante a distanza di anni tira una stoccata a Nanni Moretti, a cui un tempo era legata da profonda stima e affetto. Nel 2001, quando il regista e attore 68enne vinse la Palma d’oro con “La stanza del figlio”, film di cui l’attrice era la protagonista, lei non era al festival con lui. “Non mi ha voluto a Cannes - svela la 65enne al Corriere della Sera - Non siamo più amici”.

La Morante non può ricordare una premiazione a cui non ha partecipato: l’Italia non vinceva a Cannes da ben 23 anni, eppure lei era assente. “Ricordi? Non posso averli perché non ero alla premiazione, unica del cast. Perché? Bisogna chiederlo a lui, Nanni. Suppongo che non voleva che ci fossi”, svela Laura.

L’artista, tra le più acclamate anche all’estero, poi aggiunge amara: “Non abbiamo mai chiarito l'episodio. Ogni tanto ci sentiamo, ci facciamo gli auguri per il compleanno, ma non è che siamo amici, lo eravamo vent' anni fa”.

Laura Morante ora sarà a Cannes in "Masquerade", con Isabelle Adjani. Sul red carpet dice: “Ho una idiosincrasia. Sono finita su Blob per come ci correvo, una cosa un po' ridicola, gli attori si fermano per farsi le foto. Ma Cannes è una famiglia, ci sono stata tante volte, la prima a 24 anni”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/5/2022.