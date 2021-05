Laura Pausini compie 47 anni: la magnifica sorpresa di compleanno, guarda

Laura Pausini compie 47 anni e riceve una magnifica sorpresa di compleanno, come racconta sul social dove condivide con i tantissimi fan alcuni scatti sella festa da batticuore. La cantante sorride felice, ha molto da celebrare, il suo è stato un anno straordinario con la vittoria di un Golden Globe e aver sfiorato l’Oscar.

“Oggi ho ricevuto una sorpresa meravigliosa - scrive su Instagram commentando la festa di compleanno per i 47 anni - I miei genitori sono venuti a festeggiarmi e come vedete ero felice come una bambina. E’ stata una giornata da ricordare”.

Laura non potrebbe desiderare altro che una festa in famiglia, accanto alla mamma Gianna e al papà Fabrizio. Immancabile la presenza del compagno Paolo Carta, 57 anni, con cui vive una storia d’amore avvincente, e la figlia Paola, nata nel 2013 e che ha compiuto 8 anni.

Per la Pausini un allestimento per il party spettacolare, con tanti palloncini e addobbi, e una torta a due piani azzurra, intarsiata d’oro e abbellita con alcune perle. “Grazie a tutti per i vostri messaggi di auguri e i vostri regali”, scrive poi online: ha ricevuto miriadi di doni per il suo attesissimo compleanno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/5/2021.