Laura Pausini ha rivelato che la Rai, qualche anno fa, le propose di condurre il Festival di Sanremo. Lei declinò l’invito, ma ha ora ha fatto sapere che non le dispiacerebbe poi tanto presentare la kermesse canora in futuro. E lo farebbe in particolare con una persona. Di chi si tratta? Di Paola Cortellesi. L’attrice romana è infatti da tempo una sua carissima amica.

La 46enne lo ha raccontato durante un intervento su RTL 102.5. “La Rai mi aveva chiesto in passato di condurre Sanremo, ma non mi sentivo pronta. Potrei farlo con Paola Cortellesi in un momento diverso da questo, nel caso in cui dovessimo avere tempo e voglia di divertirci”. “Finora non ho accettato perché non mi sento in grado di reggere una cosa del genere. Sicuramente non farei la direzione artistica: sono ‘plagiabile’, ho le mie preferenze, metterei solo i miei amici”, ha poi aggiunto.

La diva della musica italiana ha però escluso di condurre l’edizione 2022 del concorso musicale più famoso del Paese. Per ora infatti ha tantissimi altri impegni e il futuro si preannuncia carico di soddisfazioni e opportunità. Solo qualche giorno fa ha infatti ricevuto la prima nomination agli Oscar nella categoria ‘Miglior Canzone Originale’ con il brano ‘Io sì’ (colonna sonora del film di Netflix diretto da Edoardo Ponti ‘La vita davanti a sé’).

Solo il mese scorso invece Laura si è portata a casa un Golden Globe sempre grazie alla stessa canzone.

Scritto da: la Redazione il 17/3/2021.