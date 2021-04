Laura Pausini dopo la notte degli Oscar da Mattarella al Quirinale: foto

Laura Pausini dopo la notte degli Oscar è stata ricevuta da Sergio Mattarella al Quirinale al rientro da Los Angeles. Il Capo dello Stato l’ha accolta al Colle per farle i complimenti per aver rappresentato l’Italia con la sua nomination, nonostante la mancata vittoria della prestigiosa statuetta.

“Benvenuta. E’ davvero un piacere vederla e farle i complimenti, la notte degli Oscar è stata un'emozione straordinaria”, le ha sottolineato Mattarella. E ha aggiunto: “La nomination è un traguardo importante, il vero traguardo è quello”.

“Sono ancora emozionata”, ha risposto Pausini, felicissima di essere al Quirinale. “E' stato un onore, e poi ho sentito tantissimo affetto da parte di tutti gli italiani, dalle radio e dai giornali”, ha proseguito ancora entusiasta l’artista.

Sul social poi sono arrivate le foto che immortalano Laura Pausini con indosso un tailleur pantalone giallo chiaro insieme al Presidente della Repubblica.

“Oggi ho avuto l'onore di essere invitata al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella. Grazie Presidente è stato un grande privilegio poterLa incontrare! Grazie Italia per essere stata con me anche in questa avventura pazzesca a Hollywood e grazie di avermi fatto sentire tutto l’affetto, anche a migliaia di chilometri di distanza: sono da sempre fiera di rappresentare l’Italia nel mondo e questa occasione di riconoscimento istituzionale mi riempie di orgoglio”, scrive la 46enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/4/2021.