Laura Pausini ha pubblicato veramente il commento che sta facendo così tanto discutere? Nella giornata di mercoledì 25 novembre, quando si celebra la giornata contro la violenza sulle donne, secondo quanto riportato da autorevoli fonti giornalistiche, come Il Corriere della Sera, la cantante avrebbe trovato poco consono che sui media si sia data più attenzione alla morte di un ex calciatore, ovvero Diego Armando Maradona, che al delicatissimo tema che coinvolge decine di milioni di donne solo in Italia.

E’ esplosa immediatamente una grande polemica. Ma a far infuriare i fan della leggenda del calcio sono state in particolare alcune parole che Laura avrebbe usato per definire Maradona (“davvero poco apprezzabile per mille cose personali”), ma che adesso, va sottolineato, la stessa diva della musica ha smentito di aver mai utilizzato.

Il presunto commento lasciato dalla Pausini, che sta facendo tanto parlare e che è stato riportato anche dal Corriere (ma che ripetiamo, lei ha smentito di aver mai scritto), è il seguente: “In Italia fa più notizia l’addio a un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Oggi non sono la notizia più importante di questo paese… Nonostante stamattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”.

Potrebbe quindi trattarsi di una clamorosa fake news. E' comunque vero che nella giornata di mercoledì 25 novembre la notizia della scomparsa di Maradona, deceduto a 60 anni, ha avuto enorme spazio sui media, nonostante nella mattinata in Italia si erano consumati altri due femminicidi. Purtroppo nel 2020 gli omicidi di donne perpetrati da uomini, molto spesso mariti o compagni, sono ancora all’ordine del giorno. E questo è veramente inaccettabile.

Scritto da: la Redazione il 26/11/2020.